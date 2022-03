Jennifer Garner maman : cette "gaffe" avec un prof de ses enfants dont elle a honte

Jennifer Garner est une maman comme tout le monde. A la tête d'une tribu de trois enfants - Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans, nés de son mariage avec Ben Affleck -, l'actrice de 49 ans n'est pas du genre à zapper ses obligations familiales au profit de sa carrière. Très impliquée dans leur éducation, Jennifer Garner les emmène à l'école, les accompagne sur certaines sorties et papote avec le corps enseignant pour suivre les activités que ses trois enfants pratiquent durant leur scolarité. Ce qui lui a d'ailleurs valu un grand moment de gêne que tout le monde redoute. Face à James Corden dans The Late Late Show - dont le Daily Mail relate la séquence, la star de The Adam Project, récemment sorti sur Netflix, a dévoilé les coulisses d'une maxi-boulette qu'elle a récemment faite avec un prof.

Un de ses enfants devait assister à une activité sportive un matin qui n'arrangeait pas vraiment Jennifer Garner. Pour pouvoir libérer cette case embêtante de leur emploi du temps, l'ex-femme de Ben Affleck a donc envoyé un petit mail au professeur pour essayer d'obtenir une dispensation exceptionnelle : "J'ai envoyé un mail au coach, en pensant être drôle et en disant 'Mon enfant est fatigué, il risque de se faire laminer ce week-end. Comment fait-on sachant qu'une rencontre est prévue demain matin ?'" Sauf qu'au lieu d'adresser son message à un unique destinataire, Jennifer Garner s'est rendue compte - trop tard, oups - qu'elle l'avait finalement fait suivre à de nombreux parents. En l'espace de quelques minutes, tout le monde était donc au courant de son bobard.

En découvrant la bêtise qu'elle avait faite, Jennifer Garner s'en est mordue les doigts et est devenue rouge de honte. Elle s'est d'ailleurs tout de suite souciée de l'image qu'elle allait renvoyer aux autres parents d'élèves, comme Greg Kinnear, acteur également présent à ses côtés dans l'émission et dont les enfants sont scolarisés dans la même école : "Je me souviens m'être dit que Jennifer Garner était une folle lunatique." Si le mal était fait, elle a pu compter sur le soutien de Greg qui avait pris soin d'envoyer à tout le monde aussi, évidemment, que personne ne lui en tiendrait rigueur. Pour le coup, celle qui a joué dans Arrête-moi si tu peux aurait préféré qu'on la stoppe avant cette boulette.