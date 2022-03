Diaporama Jennifer Garner maman : cette "gaffe" avec un prof de ses enfants dont elle a honte

Jennifer Garner et Ben Affleck - Vanity Fair Oscar Party a Hollywood le 25 fevrier 2013.

Jennifer Garner fait la promotion de son dernier film "The Adam Project" sur l'émission "Good Morning America" à New York le 1er mars 2022.

Jennifer Garner quitte une conférence de presse de son dernier film "The Adam Project" à New York le 1er mars 2022.

Jennifer Garner fait la promotion de "The Adam Project" (Netflix) dans l'émission "Good Morning America" à New York, le 1er mars 2022.

Jennifer Garner au 5ème Gala "Save The Children Illumination" au Muséum d'Histoire Naturelle à New York, le 19 octobre 2017. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage