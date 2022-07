Mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez : le prêtre de la cérémonie fait des confidences sur le couple !

"Alors qu'ils se lisaient leurs voeux respectifs, ils étaient vraiment mignons, vraiment émus. Ils ont pleuré tous les deux. Les enfants étaient juste derrière eux", a-t-elle confié quant à elle. Selon People, la fille de J-Lo, Emme, était en effet présente, tout comme l'un des enfants de Ben Affleck, dans une assemblée réduite au maximum.

Un mariage extrêmement discret, donc, qui "va durer", selon le prêtre, certain d'avoir ressenti de l'amour entre l'acteur et la chanteuse. "J'ai fait probablement 10 000 mariages maintenant et je connais suffisamment les couples pour savoir ressentir ce qu'il se passe entre les couples. Et là, je peux dire que c'était de l'amour", a-t-il complété. "Après les avoir vus et avoir vu l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, je suis sûr à 100% que ça va durer".

"Ils vont aller au bout. Je pense qu'ils ont trouvé leurs âmes soeurs", a-t-il enfin continué. A voir les quelques photos de la cérémonie, notamment le selfie qu'ils ont pris en tenue de fête, on lui donnerait bien raison ! De toute façon, depuis leurs retrouvailles, on les sentait bien planer sur un petit nuage, entre câlins et fous rires.

Après leur séparation, qui s'était produite en 2004 en raison d'une attente trop forte sur le début de leur carrière, chacun avait fait sa vie : Jennifer Lopez s'était mariée avec Marc Anthony, le père de ses jumeaux max et Emme (14 ans), avant de le quitter en 2011 et de refaire plusieurs fois sa vie, notamment avec le danseur Casper Smart ou avec le rappeur Drake.

Ben Affleck, quant à lui, a épousé Jennifer Garner en juin 2005. Quelques mois plus tard, ils avaient accueilli leur première fille, Violet (16 ans). Seraphina, quant à elle, est aujourd'hui âgée de 13 ans et demi. Le dernier de la fratrie, Samuel, a 10 ans. Des sources proches du couple ont précisé qu'il n'y aurait pas de lune de miel pour le moment, en raison de leur emploi du temps chargé.