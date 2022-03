Jennifer Lopez dévoile son nouveau clip : un Ben Affleck très câlin fait une apparition remarquée

Ce n'est pas la première fois que Ben Affleck apparaît dans un clip de J-Lo. Dans les années 2000, il était déjà présent dans le clip du titre Jenny from the Block. En février de cette année, quelques jours avant la Saint-Valentin, l'acteur du film Pearl Harbor avait également créé une vidéo en hommage à leur idylle baptisé On My Way.

Pour rappel, Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient fiancés en novembre 2002 peu de temps après avoir commencé à se fréquenter, mais ils avaient finalement mis fin à leur relation en janvier 2004. Près de 17 ans plus tard, le couple a décidé de se donner une nouvelle chance.

Récemment interviewée par People, la maman des jumeaux Max et Emme (13 ans, nés de son mariage avec Marc Anthony) a confié à quel point elle était comblée avec Ben Affleck depuis leur retrouvailles. "Nous sommes si heureux, et nous ne voulons pas que tout redevienne comme un jeu (...) Nous sommes plus vieux maintenant, plus intelligents, nous avons plus d'expérience, nous en sommes à des stades différents de nos vies, nous avons des enfants, et nous devons vraiment prendre en compte toutes ces choses-là. Nous nous protégeons vraiment parce que c'est une si belle période de nos vies."