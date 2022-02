Jennifer Lopez dévoile l'adorable cadeau de Ben Affleck, juste avant la Saint-Valentin

Fous l'un de l'autre depuis leur réconciliation amoureuse en mai 2021, Jennifer Lopez et Ben Affleck coulent des jours heureux et semblent plus complices que jamais. Quelques jours avant la Saint-Valentin, la chanteuse originaire du Bronx a confié que son chéri lui a fait un magnifique cadeau romantique. Très sentimental, l'ex-mari de Jennifer Garner a réalisé un vidéo montage sur le nouveau titre de J-Lo, On My Way (issu de son dernier film Marry Me dans lequel elle tient le premier rôle avec Owen Wilson).

Dans ce clip, on peut découvrir de nombreuses images touchantes du couple lors de leur première romance entre 2002 et 2004 mais aussi des clichés plus récents de leur idylle actuelle. "Comme un cadeau de Saint-Valentin en avance" écrit l'interprète du titre Jenny From The Block sur son site OntheJLo.

"Le regarder m'a fait penser au voyage du véritable amour, à ses rebondissements inattendus, et au fait que lorsque c'est réel, ça peut durer pour toujours, a expliqué Jennifer Lopez dans sa newsletter, Cela a sérieusement fait fondre mon coeur". L'actrice de 52 ans a également déclaré à ses fans que la vidéo est "très spéciale et personnelle" et qu'elle ne l'aurait "normalement" partagée qu'avec son "cercle restreint".