"Nous avons eu peur" : Jennifer Lopez se confie sur son retour de flamme avec Ben Affleck

A l'approche du premier anniversaire de leur couple, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fait des révélations. Alors que les deux tourtereaux paraissaient très épanouis dans leur nouvelle relation, la chanteuse a avoué pour People, "qu'ils avaient eu peur" de retenter l'expérience de se remettre en couple compte tenu de la frénésie qu'avait déclenché leur première tentative il y a presque 20 ans.

Cette nouvelle confidence de la star intervient quelques semaines après que l'acteur et réalisateur Ben Affleck ait révélé qu'il était "hésitant" à s'engager de nouveau avec la belle J-Lo, à cause du retentissement de l'annulation de leur premières fiançailles. "Avant, nous nous exposions", a confié la star, bientôt à l'affiche de Marry Me avec Owen Wilson, en référence au tourbillon médiatique que le couple avait subi entre 2002 et 2004, avant d'ajouter : "Nous étions naïfs et nous nous sommes fait un peu marcher dessus."

La star de 52 ans semble aujourd'hui plus confiante en la réussite de sa relation, maintenant qu'ils ont plus de sagesse. "Nous sommes si heureux, et nous ne voulons pas que tout redevienne comme un jeu", a-t-elle expliqué avant de poursuivre : "Nous sommes plus vieux maintenant, plus intelligents, nous avons plus d'expérience, nous en sommes à des stades différents de nos vies, nous avons des enfants, et nous devons vraiment prendre en compte toutes ces choses-là. Nous nous protégeons vraiment parce que c'est une si belle période de nos vies."

Ben Affleck avait déclaré, quant à lui, chez Howard Stern en décembre dernier, qu'il redoutait la pression qu'allait mettre les médias sur ses enfants s'il reprenait sa relation avec Jennifer Lopez. "Ma responsabilité envers mes enfants est de la plus haute importance. Je ne veux rien faire de douloureux ou destructeur pour eux (...) je sais que ma vie les affecte", avait expliqué le comédien et réalisateur de 49 ans. Pour rappel, il est le père de deux filles, Violet et Seraphina 16 et 12 ans, et d'un fils, Samuel 9 ans, tous trois nés de son union passée avec Jennifer Garner. De son côté, Jlo à deux enfants : les jumeaux Max et Emme, 13 ans, nés de son mariage avec Marc Anthony.