Ben Affleck devenu alcoolique à cause de son couple avec Jennifer Garner : "C'est pour ça que j'ai commencé à boire..."

Divorcés depuis l'année 2018, Ben Affleck et Jennifer Garner vont avoir du mal à continuer à s'entendre. S'ils avaient décidé de conserver des relations cordiales, c'était pour le bien de leurs trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans. Mais les récentes confessions du comédien risque de semer la zizanie au sein du clan. Invité dans l'émission The Howard Stern Show le lundi 14 décembre 2021, il a effectivement avoué que les problèmes qu'il avait rencontrés avec l'alcool, dans le passé, n'étaient liés qu'au malheur lié à sa famille.

je buvais une bouteille entière de scotch et je m'endormais sur le canapé

Et si son histoire d'amour avec Jennifer Garner ne s'était jamais terminée ? "Je serais probablement encore en train de boire, a expliqué Ben Affleck. C'est pour ça que j'avais commencé à boire, de toute façon... parce que je me sentais pris au piège. Je savais que je ne pouvais pas partir à cause de mes enfants, mais je n'étais pas heureux, alors que faire ? Ce que j'ai fait, c'est que je buvais une bouteille entière de scotch et que je m'endormais sur le canapé, ce qui n'était visiblement pas la bonne solution."

C'est une grande histoire

Ben Affleck et Jennifer Garner ont été aperçus ensemble il y a quelques jours, le 9 décembre 2021, alors qu'ils se rendaient à une réunion de parents d'élèves à Santa Monica. Mais c'est Jennifer Lopez qui fait désormais - à nouveau - battre son coeur. En couple en 2002, séparés par la vie et la gloire en 2004, les tourtereaux ont fini par se retrouver dix-sept ans plus tard. Et apparemment, cette relation n'est source ni de conflit ni d'addiction... si ce n'est celle à l'amour. "C'est clairement beau pour moi, admet Ben Affleck au magazine américain WSJ. C'est une bonne histoire. C'est une grande histoire. Et peut-être qu'un jour je la raconterai. Je vais tout écrire. Et puis j'y mettrai le feu. Je suis chanceux d'avoir bénéficié d'une seconde chance."

Terminé les allers-retours en rehab. Ben Affleck, qui a séjourné en établissement spécialisé en 2001, 2017 et 2018, est désormais un homme comblé. Il sera à l'affiche, le 7 janvier 2022, du film The Tender Bar sur Amazon Prime. Que demander de plus ?