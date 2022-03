Diaporama Jennifer Lopez dévoile son nouveau clip : un Ben Affleck très câlin fait une apparition remarquée

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck se sont arrêtés pour s'embrasser lors d'une balade en amoureux à New York.

Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez à New York après un meeting le 4 février 2022

13 / 15

Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez arrivent au restaurant The Polo Bar à New York City, New York, Etats-Unis, le 4 février 2022.