Jennifer Lopez et Ben Affleck : Quand la star insultait violemment l'acteur après leur rupture

Pour rappel, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été en couple de 2002 à 2004. Très amoureux, ils s'étaient fiancés au bout de trois mois de relation et l'acteur était apparu plus épris que jamais de la chanteuse dans son clip Jenny From The Block. La chanteuse avait également dédié un album complet à son histoire d'amour avec l'acteur : This is me... Then (en 2002).

À la surprise générale, le couple surnommé "Ben'nifer" se sépare brutalement. L'acteur se met rapidement en couple avec l'actrice Jennifer Garner et se marie avec elle en juin 2005. Par la suite, ils ont trois enfants : Violet Ann (née en 2005), Seraphina Rose Elisabeth (née en 2009) puis Samuel (né en 2012). Seulement quelques mois après sa rupture avec Ben Affleck, Jennifer Lopez s'était de son côté mariée avec son meilleur ami Marc Anthony.

En 2014, elle expliquait comment elle était tombée dans les bras du chanteur juste après sa séparation avec Ben Affleck, à l'occasion d'une interview accordée à Maria Shriver pour le Today Show : "C'est à ce moment-là que l'un de mes meilleurs amis, que je connaissais depuis des années et que j'aimais vraiment, et avec qui j'avais des atomes crochus, est arrivé dans ma vie et m'a dit 'je suis là'". Ensemble, le couple a eu des jumeaux, Max et Emme (nés en 2008).

Pour autant, Jennifer Lopez n'a jamais vraiment oublié Ben Affleck, qui avait été selon elle, son "premier grand chagrin d'amour". "Cela m'a éviscérée (...) Il m'a bien fallu deux ans pour remonter la pente", expliquait-elle au magazine Vanity Fair, évoquant sa rupture très douloureuse avec l'acteur du film Pearl Harbor.