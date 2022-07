Ben Affleck en lune de miel à Paris : sa fille Violet est beaucoup plus grande que Jennifer Lopez !

Pour faire rêver sa belle Jennifer Lopez, Ben Affleck n'aurait pas pu mieux choisir que Paris pour leur lune de miel. Mariés depuis le 16 juillet 2022, le couple a posé ses valises dans le prestigieux hôtel Crillon. Le 23 juillet 2022, les amoureux sont allés déjeuner dans le restaurant Les jardins du Presbourg dans le très chic 16ème arrondissement de la capitale. Les filles de Ben étaient présentes (Violet et Seraphina, fruits de son amour avec Jennifer Garner) mais aussi Max et Emme (fruits de l'amour entre J-Lo et Marc Anthony). Toute la petite tribu a pu profiter d'un repas typiquement français dans ce bistrot très réputé. L'occasion de constater que Violet (15 ans) est déjà plus grande que sa belle-mère. Elle dépasse également sa maman, l'actrice du film 30 ans sinon rien, qui mesurerait 1 mètre 73. Une jeune fille qui aura donc la taille mannequin idéale !

Folle amoureuse, Jennifer Lopez a d'ailleurs pris soin de changer officiellement son nom de jeune fille juste avant leur départ à Paris et s'appelle désormais Madame Affleck. C'est TMZ qui a dévoilé cette information en publiant le document officiel du greffier du Nevada, on l'on peut lire distinctement : "Nom de la partie 1 : Affleck, Benjamin Geza, Partie 2 Nouveau nom : Affleck, Jennifer". Une très belle preuve d'amour pour les exs qui s'étaient fiancés puis séparés il y a presque vingt ans en 2004.

Après une cérémonie secrète en petit comité à Las Vegas, le mariage a finalement été confirmé par des papiers officiels du tribunal dévoilés par TMZ et le Daily Mail. Une union qui va "durer", selon le prêtre qui se disait certain que J-Lo et Ben étaient des âmes soeurs. Auprès de People, il a confié : "J'ai fait probablement 10 000 mariages maintenant et je connais suffisamment les couples pour savoir ressentir ce qu'il se passe entre les couples. Et là, je peux dire que c'était de l'amour", a-t-il indiqué, "Après les avoir vus et avoir vu l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, je suis sûr à 100% que ça va durer (...) Ils vont aller au bout. Je suis sûr qu'ils sont des âmes soeurs".

Après leur rupture en 2004, les deux exs avaient à l'époque pris des chemins différents. Jennifer Lopez avait eu des jumeaux avec Marc Anthony, ses deux enfants Emme et Max tandis que Ben Affleck a été marié à Jennifer Garner avec laquelle il a eu trois enfants : Violet, Seraphina et Samuel.