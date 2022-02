Jennifer Lopez : Sa rupture "brutale" avec Ben Affleck en 2004, ce qui a détruit leur couple...

"C'était vraiment très brutal". Même si elle semble l'avoir complètement digéré depuis leurs retrouvailles en 2021, Jennifer Lopez se souvient encore de sa rupture avec Ben Affleck en 2004. A l'époque, le couple est heureux et fiancé. Chacun est au top de sa carrière, Jennifer ayant même fait jouer son amoureux dans l'un de ses clips les plus connus, Jenny from the Block. Mais voilà, les médias commencent à s'en mêler.

"C'est drôle, parce que Ben et moi étions ensemble et nous étions tellement amoureux ! C'était l'un des moments les plus heureux de ma vie. Mais il y avait tout ce qui se passait à l'extérieur, nous étions critiqués et cela a vraiment détruit notre relation", a-t-elle confié avec le recul au magazine Rolling Stone. Encore marquée aujourd'hui par ces commentaires difficiles, elle se souvient encore parfaitement de ce qui l'avait le plus attristée.

Un sketch de Conan O'Brien se moquant de leur couple, parlant d'elle comme de "la femme de ménage" et de l'acteur comme "le stagiaire en réalisation" l'avait particulièrement choquée, tout comme un épisode de South Park dans lequel elle était appelée la "garce méchante". Elle se souvient encore aujourd'hui de son ressenti. "C'était brutal, c'était un moment dans ma vie que j'ai été obligée d'enterrer profondément pour avancer et revenir dans mon métier".

Heureusement aujourd'hui, le couple s'est retrouvé en faisant table rase des erreurs du passé. "Nous étions juste trop jeunes à cette époque-là pour comprendre ce qui est, finalement, le plus important dans la vie". Il y a quelques mois, dans l'émission d'Howard Stern, Ben Affleck avait totalement abondé dans son sens : "Je dirais que c'est environ 50% de ce qui a détruit notre relation" avait-il raconté.

"L'idée que les gens vous détestent et qu'ils vous détestent ensemble et que le fait d'être ensemble est un poison, laid et toxique, dont aucun de nous ne veut faire partie. Qui voudrait les inviter à dîner ? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble ?" Heureusement aujourd'hui, la chanteuse et actrice de 52 ans et le réalisateur d'Argo sont plus que jamais heureux ensemble et vivent de nouveau une belle histoire d'amour.

Sans oublier leur famille recomposée : avec son ex-mari Marc Anthony , rencontré en 2004, Jennifer Lopez est devenue maman de jumeaux en 2008, Max et Emme, avant de divorcer en 2014. Ben Affleck, quant à lui, a vécu une belle histoire avec l'actrice Jennifer Garner . Tous deux ont eu trois enfants, Violet, 17 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans.