Jennifer Lopez fâchée contre Ben Affleck : les confidences sur Jennifer Garner ne passent pas

Jennifer Lopez n'aurait pas apprécié cette déclaration de Ben Affleck, à qui elle reproche son attitude "irréfléchie". "Elle[Jennifer] ne veut pas être impliquée parce qu'elle sort avec lui. Elle ne veut pas qu'on l'entraîne là-dedans, a confié une source au site Page Six. Elle a rencontré Jennifer Garner. Elle apprend à la connaître et à connaître leurs enfants avec Ben. C'est irréfléchi de sa part."

Ben Affleck et Jennifer Garner se sont rencontrés pour la première fois en 2001, sur le tournage du film Pearl Harbor. Ils ont collaboré une deuxième fois en 2003 dans Daredevil, et ont commencé leur romance l'année suivante. Les deux acteurs se sont mariés le 29 juin 2005 aux îles Turques-et-Caïques, et ont annoncé leur séparation en 2015. Leur divorce a été prononcé en octobre 2018.

L'acteur et la chanteuse, tous deux âgés de 49 ans, sont parents de trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Violet, Seraphina et Samuel (16, 12 et 9 ans).