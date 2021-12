Diaporama Jennifer Lopez fâchée contre Ben Affleck : les confidences sur Jennifer Garner ne passent pas

Ben Affleck et Jennifer Lopez assistent à l'avant-première du film "The Tender Bar" au TCL Chinese Theatre. Los Angeles, le 12 décembre 2021.

Ben Affleck et Jennifer Garner sont allés voir le match de football de leurs filles Seraphina et Violet à Brentwood, le 11 mai 2019.

6 / 17

Ben Affleck et Jennifer Lopez à l'avant-première du film "Le Dernier Duel" au Rose Theater at Jazz at Lincoln Center. New York, le 9 octobre 2021.