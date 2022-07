Ben Affleck complice avec sa fille Seraphina : À 13 ans, elle fait sensation dans un look boyish à Paris

C'est une lune de miel qui fait presque plus parler que le mariage. Depuis leur arrivée à Paris, Jennifer Lopez et Ben Affleck, mariés depuis le 16 juillet 2022, attirent les photographes à chacune de leur sortie. Il faut dire qu'en plus de multiplier les apparitions, le couple a décidé d'emmener leurs enfants respectifs avec eux lors de ce séjour idyllique. Ainsi, Violet et Seraphina, fruits des amours de l'acteur avec Jennifer Garner, ainsi que Max et Emme, enfants de J-Lo et Marc Anthony, se dévoilent pour notre plus grand plaisir.

L'occasion de voir à quel point ils ont tous grandi. Si Violet est le sosie de sa mère, du haut de ses 15 ans, sa petite soeur Seraphina a bien plus pris de leur célèbre père. À 13 ans, elle qui est déjà très complice avec sa demi-soeur Emme a d'ailleurs un look bien affirmé. Dans les rues de Paris, ce lundi 25 juillet 2022, le look boyish de la plus jeune fille de Ben Affleck n'est en effet pas passé inaperçu. T-shirt à l'effigie du groupe Queen, short large, Vans aux pieds, chemise oversize et casquette multicolore, Seraphina Affleck a capté l'attention.

Seraphina et Emme, demi-soeurs complices

À la sortie de leur hôtel, le Crillon, père et fille affichaient une complicité indéniable. Seraphina semble avoir un sacré caractère, ce qui amuse beaucoup l'acteur de 49 ans. Le duo partageait en effet quelques fous rires alors qu'ils se rendaient au restaurant Aux Prés de Cyril Lignac. Ils ont rapidement été rejoints par Jennifer Lopez, ses enfants Max et Emme ainsi que Violet, l'aînée du clan. Et Emme, si proche de Seraphina, n'a pas manqué de lui piquer sa casquette.

La chanteuse et son nouvel époux sont allés chez Hermès avant de rejoindre l'hôtel Costes à Paris, pendant cette lune de miel qu'ils ne sont pas près d'oublier. Un passage à Paris en famille qui a aussi été marqué par l'anniversaire de J-Lo qui a fêté ses 53 ans, entourée des siens. Vêtue d'un jean clair et d'une blouse d'un rose poudré, lunettes de soleil sur le nez et paire de talons, l'interprète de Love don't cost a thing était une nouvelle fois rayonnante, ce 25 juillet.