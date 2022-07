Jennifer Lopez et Ben Affleck : leurs filles Emme et Seraphina, demi-soeurs câlines et lookées à Paris

Leur lune de miel, c'est à Paris que Jennifer Lopez et Ben Affleck, fraîchement mariés depuis le 16 juillet 2022, ont décidé de la passer. Proches de leurs enfants respectifs, les amoureux ont décidé de les emmener avec eux pour ce séjour inoubliable. Violet et Seraphina, fruits des amours de l'acteur avec Jennifer Garner, ainsi que Max et Emme, enfants de J-Lo et Marc Anthony sont donc de la partie. Et à en croire les dernières photos prises de cette famille recomposée, les enfants sont déjà très complices.

Notamment Seraphina, 13 ans, et Emme, 14 ans. En effet, les deux adolescentes ont été surprises en train de partager une pause tendresse, dans les bras l'une de l'autre, alors que toute la famille a déjeuné au restaurant Loulou, le jour du 53ème anniversaire de Jennifer Lopez, ce dimanche 24 juillet 2022. Les deux demi-soeurs semblent sur la même longueur d'ondes. Toutes les deux avec des looks très normcore, mêlant t-shirt amples, jean mom et baggy, Seraphina et Emme ne se sont pas quittées.

Violet, complice et tendre avec sa belle-mère

Violet, l'aînée de la tribu du haut de ses 15 ans, était la seule à porter un masque. Déjà plus grande que Jennifer Lopez, elle arborait une robe. Et c'est à sa belle-mère qu'elle a décidé de faire un immense câlin. Si certains voulaient que la jeune femme ne se soit pas rendue au mariage de son père, pour soutenir sa mère, il semblerait qu'il n'y ait pas la place au moindre conflit au sein de cette famille recomposée, en témoignent leurs nombreuses marques d'affection.

La chanteuse qui célébrait ses 53 ans entourée des siens, portait une ravissante robe rose, et n'est pas près d'oublier cet anniversaire en pleine lune de miel. Devant la Pyramide du Louvre, sous un soleil radieux, elle semblait sur un petit nuage tenant la main de son nouvel époux. L'interprète de Love don't cost a thing a eu le droit à une virée chez Dior avant de reprendre le chemin du Crillon, où ils séjournent durant cette lune de miel romantique parisienne.