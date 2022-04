Ben Affleck et Jennifer Garner : leur fils Samuel, 10 ans, est le sosie de sa mère !

Le temps file à toute vitesse et, si nous manquions de preuve, en voilà une supplémentaire. Samuel, le petit dernier de Jennifer Garner et Ben Affleck, a fêté ses 10 ans le 27 février 2022 et il est déjà devenu si grand ! Le 1er avril 2022, le jeune garçon a passé une journée entre hommes avec son papa en se promenant dans les rues de Brentwood, à Los Angeles en Californie. Cheveux longs, T-shirt électrisant, Samuel ressemble de plus en plus à sa mère !

Jennifer Garner et Ben Affleck se sont rencontrés en 2001 sur le tournage du film Pearl Harbor de Michael Bay. Ils se sont retrouvé sur le plateau d'Elektra, trois ans plus tard et ont concrétisé leur amour dans la foulée. Ensemble, les deux comédiens ont eu trois beaux enfants : Violet Ann, née le 1er décembre 2005, Seraphina Rose Elisabeth, le 6 janvier 2009 et finalement Samuel. Séparés depuis 2015, les ex ont continué à vivre ensemble un moment, sous le même toit, pour le bien de chacun. Leur propriété était loin d'être une chambre de bonne, toutefois, puisqu'ils bénéficiaient d'un large domaine de 818 mètres carrés.

Le divorce a finalement été prononcé en 2017. Les enfants ont eu le temps de se faire à cette nouvelle vie, divisée entre plusieurs foyers. Samuel a, d'ailleurs, complètement adopté sa nouvelle belle-mère puisque Jennifer Lopez va, de temps en temps, le chercher à l'école sans problème. Après une brève amourette avec Ana De Armas, Ben Affleck a effectivement vécu un retour de flamme incroyable avec son ancienne compagne, dix-sept ans après leur première relation. Après tout, les deux artistes s'étaient, sans doute, quittés pour de mauvaises raisons à l'époque.

En se séparant de Ben Affleck en 2004, Jennifer Lopez vivait sa première "vraie peine de coeur". Elle était, en même temps, à l'affiche d'un monumental échec cinématographique intitulé Gigli. "Cela m'a éviscérée, expliquait-elle au magazine Vanity Fair. J'ai perdu pied, j'ai remis en question mon appartenance à ce métier, je me suis demandé si je n'étais pas mauvaise en tout. Et ma relation avec Ben s'auto-détruisait devant les yeux du monde entier." Quant à Jennifer Garner, difficile de savoir si elle est heureuse en amour actuellement. Extrêmement discrète, l'actrice n'a plus fait part d'aucune idylle depuis celle qu'elle a partagé avec l'entrepreneur John Miller, entre 2018 et 2020. Mais il semblerait qu'en suivant l'exemple de Ben Affleck, ces deux-là se soient remis ensemble...