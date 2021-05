Jennifer Garner : À nouveau en couple avec John Miller, les ex remettent le couvert

Comme son ex-mari Ben Affleck, Jennifer Garner a retrouvé l'amour après leur divorce. Comme lui aussi, l'actrice s'était retrouvée à nouveau célibataire après sa rupture avec John Miller. Ils ont ravivé la flamme et donnent une deuxième chance à leur relation.

L'info est signée Us Weekly ! Citant une source, le magazine révèle que Jennifer Garner et John Miller sont à nouveau ensemble. Ils se sont réconciliés "il y a quelques semaines" et 9 mois après leur rupture, datant du mois d'août 2020.

"John et Jen en sont au même point dans leurs vies et peuvent comprendre ce qu'est d'élever des enfants après un divorce. Ils sont sur la même longueur d'onde et comprennent où ils en sont", confie l'informateur d'Us Weekly. Les deux tourtereaux ont visiblement retenu la leçon de leur précédente séparation, qui interrompait une histoire d'amour entamée en 2018.

Jennifer Garner et John Miller forment un couple discret. Ils se sont rarement montrés en public. Leur dernière apparition remonte au mois de février 2019. Jennifer et John s'étaient alors rendus dans le restaurant italien Giorgio Baldi, à Santa Monica. Deux autres couples les avaient rejoints pour un dîner qui avait duré pas moins de trois heures.

John Miller est le premier compagnon de Jennifer Garner depuis son divorce de Ben Affleck. De son côté, le papa de ses trois enfants (Violet, Seraphina et Samuel, âgés de 14, 11 et 8 ans) a rebondi, d'abord avec Lindsay Shookus puis avec l'actrice Ana de Armas. Ces deux relations se sont soldées par des séparations.

Ben Affleck fait désormais l'objet d'une rumeur de rapprochement avec une ex-fiancée, la chanteuse et actrice Jennifer Lopez. Il s'est également essayé aux applications de rencontres et a craqué pour une superbe influenceuse, persuadée qu'il s'agissait d'un usurpateur. Pour la convaincre, l'acteur lui avait adressé un surprenant message vidéo.