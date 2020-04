Jennifer Garner : Promenade masquée avec son fils Samuel

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Seules les sorties essentielles, comme les achats de première nécessité et l'activité physique dans un périmètre restreint et pour une durée limitée, sont autorisées. Jennifer Garner a pu prendre l'air. L'actrice et son fils de 8 ans, protégés par des masques médicaux, ont profité du soleil pendant quelques minutes...

Jennifer Garner et le jeune Samuel ont été aperçus ce samedi 4 avril 2020. Mère et fils ont promené leur chien près de leur domicile, dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Pour cette balade à trois, l'actrice de 47 ans et son fils portaient des masques médicaux, un accessoire essentiel face à la pandémie de virus Covid-19. Samedi 4 avril, les États-Unis recensaient 277 205 cas de contamination et 6593 décès (source : Centre de contrôle et de prévention des maladies).

Samuel est le petit dernier de Jennifer Garner et son ex-mari, Ben Affleck. Le couple s'est séparé en 2015 et a divorcé en 2018. L'acteur a retrouvé l'amour dans les bras d'Ana de Armas, avec qui il a également été surpris au cours d'une sortie canine.

Jennifer Garner, elle, poursuit sa relation discrète avec l'entrepreneur John Miller. Eux aussi, passent des rendez-vous amoureux. Fin février, l'ex-interprète de la super-héroïne Elektra et son compagnon ont été vus dans un restaurant prisé de Santa Monica.