Elizabeth Olsen : Mission course avec son fiancé Robbie Arnett

Comme en France, les États-Unis ont décrété la fermeture des commerces "non essentiels" pour endiguer la propagation du coronavirus. Mais les Américains peuvent continuer à faire leurs courses alimentaires. Partie en mission avec son fiancé Robbie Arnett, Elizabeth Olsen a quitté un supermarché avec un caddie rempli !

Elizabeth Olsen et Robbie Arnett ont bravé la mesure du confinement (avec une bonne excuse) lundi 30 mars 2020. Le couple s'est rendu dans une enseigne Erewhon, marque appréciée pour ses produits bio et locaux, à Los Angeles. L'actrice de 31 ans et son chéri musicien ont quitté le supermarché avec un caddie plein, contenant plusieurs sacs en papier. Ils se sont notamment jetés sur les légumes en rayons et pourront assouvir leur envie de salade verte.

Elizabeth Olsen et Robbie Arnett sont en couple depuis 2016, ils se sont fiancés en 2019. Avant de rencontrer Robbie, la petite soeur des jumelles créatrices de mode Ashley et Mary-Kate Olsen s'était fiancée à son ex-compagnon Boyd Holbrook. Ils ont mis fin à leur relation en 2015.

Elizabeth Olsen se protège contre le virus Covid-19 et souhaite aider les personnes affectées et exposées. Suivie par plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, la superhéroïne des Avengers y a relayé un appel au don de l'organisation Figs, au profit du Frontline Responders Fund, un fonds destiné aux premiers intervenants médicaux. Figs a promis de verser un dollar (environ 90 centimes d'euro) pour chaque publication Instagram incluant le hashtag #FIGSxDoctorsDay et de donner 5 millions de masques et 2 millions de robes chirurgicales aux hôpitaux.

Elizabeth Olsen n'en oublie pas le cinéma pour autant. Toujours sur Instagram, elle a publié la bande-annonce de WandaVision, la série Disney consacrée à son personnage, Wanda Maximoff.