Ben Affleck : Discussion animée avec son ex Jennifer Garner, avant de retrouver Jennifer Lopez

Il file le parfait amour avec Jennifer Lopez, mais est resté proche de Jennifer Garner... Ben Affleck conjugue habilement sa relation actuelle avec sa famille. L'acteur américain de 52 ans a vu les deux femmes à deux jours d'intervalle, et eu une discussion très animée avec son ex-épouse...

C'est d'abord avec elle que Ben Affleck a été aperçu ! Lundi 21 mars 2022, l'ancien interprète du super-héros Batman (désormais incarné par Robert Pattinson ) et Jennifer Garner ont pris un moment pour discuter. Ben était très expressif pendant cette conversation avec son ex-épouse, enchaînant les grands gestes de la main après avoir retiré ses lunettes de soleil et allumé une cigarette. Jennifer, elle, l'a attentivement écouté avant de remonter à bord de sa voiture.

Mercredi 23 mars, Ben Affleck était à nouveau de sortie, cette fois avec Jennifer Lopez ! Le couple a emmené Samuel, le fils cadet de Ben et Jennifer Garner (10 ans) à son activité sportive. Ils l'ont également récupéré, encore mouillé et une serviette sur le dos, à l'issue d'une baignade dans une piscine.

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont officialisé leur deuxième relation en juillet 2021, redonnant ainsi une chance à la romance dix-huit ans après leur rupture. Les ex-fiancés s'étaient séparés quelques mois après l'annulation de leur mariage, décidée par Ben et causée par la surmédiatisation autour de l'heureux événement.

Ben avait ensuite retrouvé l'amour avec Jennifer Garner, qu'il avait rencontrée pour la première fois sur le tournage du film Daredevil, dont ils partageaient l'affiche. Ils s'étaient mariés le 29 juin 2005 sur l'île Turques-et-Caïques et ont conjointement demandé le divorce en avril 2017, divorce qui fut prononcé en octobre 2018. Ben et Jennifer sont parents de trois enfants, Samuel, Seraphina et Violet, âgés de 10, 12 et 16 ans.

Ben Affleck forme désormais une grande et belle famille recomposée avec Jennifer Lopez et ses enfants, les jumeaux Max et Emma (13 ans), nés de sa précédente union avec le chanteur Marc Anthony. Ils s'installent dans une nouvelle maison, située dans le quartier huppé de Bel-Air et acquise pour la modique somme de 50 millions de dollars !