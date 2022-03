Zoë Kravitz sexy dans une robe féline face à Robert Pattinson pour The Batman

Par Tom Spencer Rédacteur Fan des corgis, des iconiques Spice Girls, de la princesse Diana et adepte de tea time, Tom Spencer aime notamment relater la vie des membres de la couronne britannique mais n’est jamais contre un petit détour outre-Atlantique.

28 photos

C'est l'un des films les plus attendus de cette année et, mardi 1er mars, quelques chanceux ont pu le voir en avant-première à New York. Le casting de "The Batman" s'est réuni pour l'occasion, au Lincoln Center. On a notamment pu voir Zoë Kravitz et Robert Pattinson sur le tapis rouge.

L'attente était longue mais elle prend désormais fin ! Ce mercredi 2 mars, le grand public peut découvrir dans les salles de cinéma The Batman, réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson dans le rôle du célèbre justicier chauve-souris. La veille, une grande avant-première mondiale se tenait à New York. Rendez-vous était donné au Lincoln Center et, sur le red carpet, il y avait du beau monde ! Robert Pattinson, bien sûr, a pris la pose tout de noir vêtu, costume cravate et long manteau. Il était accompagné de sa co-star du film, la comédienne Zoë Kravitz, laquelle a fait crépiter les flash des photographes grâce à sa tenue choisie spécialement pour l'occasion. En effet, la jeune femme était très sexy moulée dans une robe noire signée Oscar de la Renta à corset ouvert et maintenu par des lanières sur la poitrine jusqu'au nombril. Afin de rendre hommage à son personnage, Selina Kyle alias Catwoman, la maison de couture avait réalisé avec le tissu de la robe la forme d'oreilles de chat au niveau des seins de l'actrice.

Lors de cette avant-première, il fallait aussi compter sur le reste du casting comme Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis ou encore John Turturro, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, les jumeaux Charles Carver et Max Carver... Parmi les VIP conviés à venir découvrir The Batman - un long-métrage de 2H55 au budget de 100 millions de dollars selon Deadline - on a notamment pu voir Jason Momoa, Julia Fox (l'ex-brève compagne de Kanye West) ou encore Venus Williams étincelante dans une robe de soirée violette brillante... Ce nouveau Batman sort dix ans après The Dark Knight Rises, ultime volet de la trilogie réalisée par Christopher Nolan, qui avait cartonné avec plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office mondial ; 4,4 millions de spectateurs en France. L'attente est donc très élevée !