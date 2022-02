Zoë Kravitz : Canon dans une robe audacieuse, tatouages apparents... au bras de Robert Pattinson

The Batman, un des films les plus attendus de l'année, sort en salles ce mercredi 2 mars ! Robert Pattinson et Zoë Kravitz en poursuivent la promotion. Après leur tour en Batmobile avec Neymar, les deux acteurs ont embrasé une autre capitale européenne, lieu d'une nouvelle avant-première où la Catwoman a sorti le grand jeu...

C'est à Londres que le cast de The Batman a posé ses valises ! Mercredi 23 février 2022, Robert Pattinson, Zoë Kravitz et leurs partenaires ont participé à l'avant-première du film. L'événement a eu lieu au cinéma BFI IMAX Waterloo. Le complexe a accueilli un défilé de stars et de looks, ravivant le souvenir tout frais de la Fashion Week londonienne (qui s'est achevée la veille, mardi 22 février). Celui de Zoë Kravitz a évidemment retenu toute l'attention. Et pour cause ! L'actrice de 33 ans (et fille du musicien Lenny Kravitz ) portait une magnifique robe noire Saint Laurent, partiellement découpée sur la poitrine et à dos nu, révélant ses superbes tatouages. En totale harmonie avec son personnage, Zoë Kravitz ne s'habille que de noir. Mercredi soir, Catwoman a fait sensation au bras de Robert Pattinson, vêtu d'un costume Jil Sander.