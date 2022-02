Neymar passe une folle soirée avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz... et la Batmobile !

Neymar ne s'en est jamais caché, c'est un fan de superhéros et plus particulièrement de la chauve-souris qui protège Gotham City depuis des années, Batman. L'attaquant du PSG revient bien ces derniers temps, après une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, et si son retour s'est avéré payant, c'est plus en dehors des terrains qu'il fait parler de lui. Le fantasque brésilien se montre très proche de sa compatriote Bruna Biancardi et s'il n'y a rien d'officiel pour le moment, les deux sont souvent ensemble ces derniers temps.

S'il adore profiter des nuits parisiennes, Neymar a d'autres passions dans la vie et visiblement Batman en fait partie. Pour lui faire plaisir, les producteurs du prochain film de la franchise, intitulé The Batman, lui ont fait un très beau cadeau. Dans le salon Hoche, situé dans le VIII arrondissement de la capitale, le coéquipier de Kylian Mbappé a eu droit à une projection privée du film en compagnie du nouvel acteur principal Robert Pattinson, ainsi que de celle qui incarne Catwoman à l'écran, Zoë Kravitz, la fille du chanteur Lenny Kravitz.

Neymar s'éclate au volant de la Batmobile !

Une soirée de rêve pour le footballeur de 30 ans qui a pu voir en avance un film attendu par beaucoup de monde à travers le monde. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus des deux acteurs principaux, Neymar a eu la chance de voir la toute dernière version de la Batmobile, venue directement des plateaux de tournage, situés en Angleterre ! Le Brésilien n'a d'ailleurs pas hésité à publier les photos de ce bel évènement sur son compte Instagram. Les équipes de la Warner Bros ont également publié des photos de la soirée et on peut voir que le grand copain de Messi est très heureux de pouvoir monter à bord du bolide de Batman.