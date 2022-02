Robert Pattinson : Rare déclaration sur sa compagne Suki Waterhouse, une femme "très amusante"

Pour sa première mention de Suki Waterhouse, Robert Pattinson raconte avoir discuté avec elle concernant une visite d'un zoo. "J'en parlais à ma petite amie (...) et elle m'a dit, 'Tu sais, les gens n'aiment pas vraiment les zoos'. Je me suis dit qu'un ours triste qui marche en rond était très injuste", se souvient le comédien récemment vu dans les films Tenet (réalisé par Christopher Nolan) et Le Roi (avec Timothée Chalamet).

Robert revient ensuite sur une discussion entre Suki Waterhouse et un réparateur fan de comics, à leur domicile, à Londres. "Le mec est venu et il s'est mis à nous raconter à quel point il était fan de DC [DC Comics, la franchise de Superman, Batman et Wonder Woman, NDLR]. J'étais là, je regardais ailleurs, et ma copine poursuivait la conversation avec lui. Et je la regardais genre : 'Mais tais-toi ! Pourquoi tu me fais ça ?'. Elle était très amusante à parler à un fan obsessionnel", confie-t-il sur cette rencontre hasardeuse.

The Batman sortira en France le 2 mars 2022, et le 4 aux États-Unis. Les avant-premières du film seraient l'occasion parfaite pour Robert Pattinson et Suki Waterhouse de fouler leur tout premier tapis rouge à deux. Jusque-là, les deux amoureux ont toujours pris soin de ne jamais s'afficher officiellement ensemble, malgré la publication de quelques photos volées en pleine rue.