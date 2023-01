Robert Pattinson : Rare apparition avec sa compagne Suki Waterhouse, un couple discret mais complice

Le 2 janvier dernier, Robert Pattinson et Suki Waterhouse ont été photographiés en train d'arriver à l'aéroport JFK de New-York. L'acteur de 36 ans, notamment connu pour son rôle dans la franchise Twilight, était paré d'une tenue casual, composée d'une légère doudoune, d'un gros pull et d'un pantalon large, tandis que sa dulcinée portait un long et sublime manteau beige en fourrure.

Pour rappel, les deux tourtereaux, qui sont en couple depuis l'été 2018 et vivent désormais ensemble à Londres, n'ont pas pour habitude de se montrer, leur première apparition officielle ensemble remontant au 3 décembre dernier seulement. Ils apparaissaient alors très complices à un défilé Dior, à Gizeh en Égypte. Ils avaient notamment décidé d'assortir leurs looks, puisque lui, ambassadeur Dior depuis 2013 et figure emblématique du parfum pour homme, était vêtu d'un costume crème, au dessus d'un col roulé taupe, tandis qu'elle, aussi habillée en Dior, avait choisi une longue robe à volants en soie mauve.

Mais tais-toi !

En février dernier, celui qui s'était fait connaître du grand public pour avoir interprété Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de feu en 2005, accordait une rare interview pour le magazine GQ. L'occasion d'évoquer son couple, alors que celui-ci faisait objet de rumeurs de fiançailles. Il s'était alors souvenu d'anecdotes pour le moins insolite, comme ce jour où sa chérie s'est mise à discuter avec un réparateur fan de comics : "Le mec est venu et il s'est mis à nous raconter à quel point il était fan de DC (DC Comics, la franchise de Superman, Batman et Wonder Woman, ndlr). J'étais là, je regardais ailleurs, et ma copine poursuivait la conversation avec lui. Et je la regardais genre : 'Mais tais-toi ! Pourquoi tu me fais ça ?'. Elle était très amusante à parler à un fan obsessionnel".

Pour rappel, avant de rencontrer sa moitié, Robert Pattinson a vécu plusieurs relations amoureuses, que ce soit avec l'actrice Kristen Stewart ou la chanteuse FKA Twigs.