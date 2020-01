Robert Pattinson et Suki Waterhouse fiancés ? Leur dernière sortie sème le doute

A défaut d'avoir la confirmation d'un mariage à venir, Robert Pattinson, 33 ans, a franchi une nouvelle étape en passant les fêtes de fin d'année dans la famille de sa petite-amie, dans l'ouest de Londres. "Suki et Robert ont une bonne influence l'un sur l'autre, c'est pourquoi il a passé Noël avec les Waterhouse, a confié un ami de la famille au Daily Mail. Suki l'encourage à être plus détendu et Robert l'aide à garder les pieds sur terre quand elle est anxieuse." En guise de cadeau de Noël, Robert Pattinson aurait gâté sa compagne en lui offrant un voyage en Islande. A moins que ce ne soit pour son anniversaire, puisque la jeune anglaise va fêter ses 28 ans le 5 janvier.

Avant sa romance avec Suki Waterhouse, Robert Pattinson a été en couple avec Kristen Stewart entre 2009 et 2013. L'acteur du Roi (sur Netflix) a ensuite fréquenté la chanteuse FKA Twigs entre 2014 et 2017. Suki Waterhouse a de son côté connu une idylle médiatisée avec Bradley Cooper entre 2013 et 2015.