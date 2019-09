Kristen Stewart : Rares confidences sur son couple avec Robert Pattinson

Actuellement à l'affiche du film Charlie's Angels, Kristen Stewart pose pour la couverture du numéro d'octobre 2019 d'Harper's Bazaar. La talentueuse actrice de 29 ans se livre également dans un long entretien accordé à nos confrères britanniques, au cours duquel elle évoque sa sexualité, la suite de sa carrière, mais aussi sa relation révolue avec Robert Pattinson.

Petite piqûre de rappel : Kristen Stewart et Robert formaient un couple phare qui avait contribué à l'immense succès international de la trilogie Twilight. Lui est un vampire, elle une fille normale, dans cette histoire d'amour impossible. Ensemble à l'écran et dans la vraie vie, ils ont vécu une idylle entre 2009 et 2013, avant de se séparer lorsque l'actrice avait trompé son compagnon avec un réalisateur (marié au moment des faits). Des années après cette vive polémique, Kristen Stewart évoque aujourd'hui sa relation surmédiatisée avec Robert Pattinson.

À l'époque, ils refusaient d'évoquer publiquement leur vie de couple. "Quand Robert et moi étions ensemble, nous n'avions pas d'exemple à suivre. Tellement de choses nous ont été enlevées, qu'en essayant de contrôler chaque aspect de notre vie de couple, nous nous disions : 'Non, on ne parlera jamais de ça publiquement. Jamais. Parce que ça nous appartient'", explique l'actrice au Bazaar.