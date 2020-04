Twilight : Que devient Taylor Lautner, alias Jacob le loup-garou sexy ?

Twilight, dénicheur de talents

On ne peut pas dire que la saga Twilight ait été négative pour tout le monde. Au contraire. Que l'on valide ou non les aventures de ces vampires qui brillent de mille feux au soleil, elles ont lancé un nombre de carrières assez incroyable. Fort de leur succès populaire, Robert Pattinson et Kristen Stewart se sont construits, chacun de son côté, une jolie filmographie mêlant films à gros budget et projets indie. Quant à Anna Kendrick, alias Jessica Stanley, elle est devenue la girl next door favorite du public et a obtenu la vedette de la trilogie Pitch Perfect. Comme quoi, il suffisait peut-être d'avoir les crocs...