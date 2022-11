Taylor Lautner : La star de Twilight s'est mariée, cérémonie dans un magnifique vignoble

Voilà maintenant quatre ans que Taylor Lautner, le beau gosse de Twilight, partage la vie de la belle Taylor Dome. Avant d'être en couple avec la jeune femme de 24 ans, l'acteur a partagé la vie de nombreuses femmes dont Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher de 2016 à 2017, l'actrice canadienne Marie Avgeropoulos de 2013 à 2015, Lily Collins de 2010 à 2011. Il a également vécu quelques amourettes avec Selena Gomez, Taylor Swift et une amie d'enfance prénommée Sarah Hicks.

Aujourd'hui, c'est désormais avec Taylor Dome que Taylor Lautner semble s'épanouir au point qu'ils ont officialisé leurs fiançailles le 11 novembre 2021. Et l'acteur avait sorti le grand jeu avec des roses à gogo, des bougies, des pétales de roses... sans oublier la fameuse bague ! Tout pour faire succomber la belle Taylor Dome. "11.11.2021. Et juste comme ça, tous mes souhaits se sont réalisés", avait indiqué le beau gosse de 30 ans dans un post partagé sur Instagram. "Mon meilleur ami. Je suis impatiente d'être avec toi pour toujours", avait alors réagi sa fiancée. Et la jeune femme ne croit pas si bien dire car, un an après, les deux tourtereaux ont décidé de passer à l'étape suprême.

Un mariage somptueux sous le coucher du soleil pour les deux Taylor

Ce vendredi 11 novembre, les deux Taylor se sont mariés dans un magnifique vignoble Epoch Estate Wines à l'extérieur de Paso Robles en Californie. Une centaine de convives étaient présents. La jeune mariée de 24 ans, bouquet de fleurs à la main, était sublime avec sa robe blanche et son voile qui ornait sa chevelure blonde tandis que le marié de 30 ans était tout aussi canon avec son smoking noir et blanc avec un noeud papillon et des chaussures noires à vernis. La classe ! Après avoir échangé leurs voeux sous un magnifique coucher du soleil, le couple a échangé un premier baiser passionné en tant que mari et femme. Le Daily Mail a publié les photos officielles de la cérémonie.