Taylor Lautner fiancé : l'acteur culte de la saga Twilight va se marier

Pourtant, dans la célèbre saga Twilight, inspirée des romans de Stephenie Meyer, Taylor Lautner n'est pas le seul à vivre le parfait amour. Invitée dans l'émission radio Howard Stern Show, le 2 novembre dernier, Kristen Stewart a également exprimé toute sa joie à l'idée d'être fiancée à sa compagne Dylan Meyer.

"Je voulais absolument qu'on me demande en mariage, j'ai bien fait comprendre ce que je voulais et elle a totalement assuré. On va se marier, ça arrive", avait-elle indiqué, heureuse. Et de poursuivre sur ses fiançailles, non sans révélations : "Il n'était pas acquis que ce serait moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsqu'il s'agit de deux filles, on ne sait jamais qui va remplir tel ou tel rôle. On ne pense pas de cette manière. Elle a juste saisi l'opportunité et a fait en sorte que ça arrive. C'était tellement mignon."