Kristen Stewart bientôt mariée à Dylan Meyer : "Je ne peux plus attendre !"

Tout va pour le mieux pour Kristen Stewart ! Celle qui s'est grimée en Lady Diana Spencer pour les besoins du biopic Spencer (en salles le 5 novembre) a annoncé s'être fiancée à sa compagne Dylan Meyer, scénariste de profession. Au micro de Howard Stern, célèbre animateur radio, l'actrice américaine a confié l'heureuse nouvelle, le 2 novembre. "Je voulais absolument qu'on me demande en mariage, j'ai bien fait comprendre ce que je voulais et elle a totalement assuré. On va se marier, ça arrive", a-t-elle révélé. Et l'ex-compagne de Robert Pattinson, rencontré sur le tournage de la saga Twilight et qu'elle aurait bien voulu épouser, n'a pas été avare en détails.

"Il n'était pas acquis que ce serait moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsqu'il s'agit de deux filles, on ne sait jamais qui va remplir tel ou tel rôle. On ne pense pas de cette manière. Elle a juste saisi l'opportunité et a fait en sorte que ça arrive. C'était tellement mignon", a déclaré la jolie blonde, qui est en couple avec Dylan Meyer depuis 2 ans.