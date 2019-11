Kristen Stewart aurait voulu épouser Robert Pattinson

Actuellement à l'affiche du film Charlie's Angels, Kristen Stewart a été reçue par Howard Stern dans sa controversée émission The Howard Stern Show. Elle en a profité pour se confier sur sa relation avec les paparazzi et sa romance révolue avec Robert Pattinson.

Ensemble à l'écran et dans la vraie vie, ils ont vécu une idylle entre 2009 et 2013, avant de se séparer lorsque l'actrice avait trompé son compagnon avec un réalisateur (marié au moment des faits). Des années après cette vive polémique, Kristen Stewart évoque aujourd'hui sa relation surmédiatisée avec Robert Pattinson. Kristen, âgée de 18 ans au début de cette idylle, avoue avoir très mal vécu la présence permanente des paparazzi, car ils "voulaient garder [leur histoire] pour eux". ",Mais ainsi, explique l'actrice, on se prive de tellement d'expériences. On ne se tenait pas la main dans la rue parce qu'on ne voulait pas leur [aux paparazzi, NDLR] donner ça. Et du coup, on ne se tenait pas la main dans la rue et c'était naze."

Connu pour titiller ses invités, Stern a rétorqué à Stewart que tomber amoureux en plein tournage était une énorme erreur. Mais, sans se démonter, elle lui a rétorqué qu'ils "ne pouvaient rien y faire". Onze ans après le début de leur histoire d'amour, Kristen Stewart garde un doux souvenir de son "premier amour". "C'était le meilleur", se souvient-elle avec enthousiasme. À l'époque, les rumeurs les plus folles couraient sur le couple phare de Twilight. La plus persistante était qu'il avait été inventé de toutes pièces par la production du film à des fins promotionnelles. "Tu crois vraiment qu'après autant d'années, je mentirais encore à ce sujet ?", balance l'actrice à Howard Stern.

Bella Swan et Edward Cullen se marient dans Breaking Down, mais les deux tourtereaux sont jeunes, ne l'envisagent pas... Quoique, ça n'aurait pas déplu à la jeune actrice. À demi-mot, elle avoue qu'elle aurait accepté de se marier avec Robert Pattinson s'il lui avait demandé sa main : "Je n'aime pas trop les traditions, mais, en même temps, à chaque fois que j'ai été en couple, j'ai cru que c'était la bonne personne."

En juillet 2012, ils se séparent après la diffusion de photos montrant Stewart en train d'embrasser Rupert Sanders, le réalisateur de Blanche Neige, alors que chacun est toujours en couple de son côté.

Kristen Stewart est aujourd'hui avec la scénariste Dylan Meyer, après une relation passionnée avec le mannequin britannique Stella Maxwell. Très amoureuse, elle avoue déjà songer au mariage et a plusieurs scénarios de demandes en mariage en tête : "J'ai hâte, p****n !"