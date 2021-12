Robert Pattinson et Suki Waterhouse main dans la main : rare sortie pour le couple ultra discret

Robert Pattinson et Suki Waterhouse forment un couple de stars très discret ! À l'approche des fêtes, ils s'autorisent de rares apparitions publiques à deux. Les acteurs amoureux ont récemment profité d'une journée ensoleillée pour se balader main dans la main.

D'ordinaire, les Britanniques de 35 et 29 ans veillent à ne jamais marcher côte-à-côte. Ils en ont décidé autrement le 8 décembre dernier, jour d'une promenade en tête-à-tête à New York. L'ex-héros de la saga Twilight et sa petite amie ont profité de leur mercredi pour passer un moment détente et ont bravé le froid.

Chaudement vêtus en doudoune et long manteau, tous les deux coiffés de bonnets, Robert Pattinson et Suki Waterhouse marchaient main dans la main. Les deux tourtereaux, qui font l'objet de rumeurs de fiançailles depuis près d'un an, ont également été surpris à la sortie d'un restaurant, cette fois à Los Angeles, le samedi 11 décembre.

L'histoire d'amour entre Robert Pattinson et Suki Waterhouse a commencé en 2018. À l'époque, Robert sortait d'une autre relation avec la chanteuse FKA twigs. Robert et Suki auraient rompu une fois avant de se réconcilier. Depuis, ils vivent leur romance à l'abri de la moindre attention médiatique.

Côté ciné, Robert Pattinson s'est dernièrement mis en scène dans Tenet, le film sensation du réalisateur Christopher Nolan. Il retrouvera le grand écran en mars 2022, avec la sortie du prochain Batman. Robert Pattinson et ses partenaires avaient été aperçus en plein tournage au mois d'octobre 2020, un tournage interrompu un mois plus tôt à cause d'une contamination à la Covid-19. Suki Waterhouse, elle, jongle avec ses carrières de mannequin, actrice et chanteuse. Le 12 décembre, la jolie blonde s'est produite en concert au Social Club, à Londres.