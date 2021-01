FKA twigs traitée de façon "horrifiante" par des fans de Robert Pattinson : elle brise le silence

En ce moment, FKA twigs se livre. Après avoir dénoncé les nombreux abus et violences de son ancien compagnon Shia LaBeouf, elle explique aujourd'hui avoir subi le racisme lorsqu'elle était en couple avec Robert Pattinson. Invitée du podcast Grounded with Louis Theroux, la chanteuse de 33 ans a décrit la façon "horrifiante" dont elle a été traitée. De nombreux fans de l'acteur l'avaient alors massivement insultée.

"Les gens me traitaient des pires choses, des choses ignorantes qui blessent. Les pires insultes de la planète. Il était leur prince charmant et ils considéraient qu'il devait être en couple avec une personne blanche et blonde", a dénoncé FKA twigs, le 25 janvier 2021. Face à la popularité de l'acteur star de Twilight et sa horde de fans en furie, l'artiste a bataillé pour garder une santé mentale stable.

Harcèlement et insultes racistes

"C'était essentiellement du harcèlement et ça m'affecte psychologiquement. C'était vraiment profondément terrifiant et je pense que c'est arrivé à une époque où je ne pouvais pas vraiment parler de ça. J'ai l'impression que si ça m'arrivait maintenant, j'aurais l'opportunité d'en parler et de transformer ça en quelque chose de positif. Mais je ne sais pas si ça a avoir avec mon âge ou le climat social ou le fait d'être noire et de venir d'un quartier et d'une famille pauvre et de devoir travailler deux fois plus pour m'asseoir à sa table", a déploré FKA Twigs.

En plus d'une méchanceté acerbe, nombreux de ces commentaires négatifs étaient profondément racistes. "Disons que si je portais une robe rouge, ils publiaient des photos de singes en robe rouge, où si j'étais photographiée sur un vélo, ils trouvaient un singe sur un vélo", s'est souvenue la chanteuse de 33 ans. À l'époque, toutes ces insultes racistes ont eu un véritable effet sur sa confiance en elle. Avec beaucoup de temps pour se reconstruire, FKA twigs a su aller de l'avant. "Que tout le monde le sache, je sais aujourd'hui que je m'aime et que j'ai beaucoup de confiance en moi", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, FKA twigs avait officialisé sa relation avec Robert Pattinson en 2014. Ils s'étaient fiancés un an plus tard, avant de mettre un terme à leur relation en 2017.