The Batman : Colin Farrell méconnaissable face à Zoë Kravitz, Robert Pattinson de retour

La troisième est semble-t-il la bonne ! Après avoir été interrompu à deux reprises, le tournage du très attendu The Batman a finalement repris le 12 octobre 2020 en Angleterre. Le réalisateur Matt Reeves a ainsi dirigé une grande scène de funérailles au St George's Hall de Liverpool, qui représentera Gotham Hall sur grand écran. Au milieu des nombreux figurants, les trois acteurs principaux ont fait des apparitions remarquées : Robert Pattinson dans le rôle de Batman, alias Bruce Wayne, Colin Farrell dans la peau du Pingouin et Zoë Kravitz en Catwoman chic.

Le crâne quelque peu dégarni, le nez crochu, le visage couvert de cicatrices, un double menton... Difficile de reconnaître le séduisant Colin Farrell sous les traits d'Oswald Cobblepot alias Le Pingouin. L'acteur irlandais de 44 ans s'est transformé pour ce nouveau rôle de méchant incontournable dans l'univers DC Comics. De son côté, Zoë Kravitz a elle aussi radicalement changé de look pour donner vie à Selina Kyle, plus connue sous le nom de Catwoman. Sur le tournage, l'Américaine de 31 ans est apparue élégante, sexy et mystérieuse à souhait dans son manteau de cuir brillant, ses collants résilles et ses grandes bottes lacées vernies, les griffes acérées bien sûr.

La transformation de Robert Pattinson en Bruce Wayne se veut quant à elle plus subtile, à quelques mèches brunes près. La star de 34 ans semble en forme après des rumeurs affirmant qu'elle avait contracté le coronavirus à la rentrée, ce qui avait contraint la production à stopper le tournage qui venait tout juste de reprendre après le confinement. A en croire le Daily Mail, l'acteur a respecté une quarantaine de 14 jours avant de reprendre son personnage d'homme chauve-souris.

Du fait de ces pauses forcées pendant le tournage, et anticipant des salles obscures désertées à cause de la crise sanitaire, la Warner Bros a annoncé il y a quelques jours que la sortie du film avait été reportée au printemps 2022, au lieu de l'automne 2021. Réalisé par Matt Reeves (La Planète des singes : Suprématie, La Planète des Singes : L'Affrontement, Cloverfield...), The Batman est le neuvième film consacré au héros de DC Comics, incarné pour la première fois par Robert Pattinson. Avant lui, George Clooney, Ben Affleck, Val Kilmer, Christian Bale ou encore Michael Keaton avaient chacun leur tour enfilé la cape de Bruce Wayne.