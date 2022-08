Jennifer Lopez et Ben Affleck vont se dire oui... encore ! Un mariage qui s'annonce XXL !

Mariés une première fois le 16 juillet dernier à Las Vegas, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont décidé qu'ils se diront à nouveau "oui" le week-end prochain mais de façon plus spectaculaire. Au programme : un dîner pour la famille et les amis le vendredi, la cérémonie le lendemain ainsi qu'un barbecue et un pique-nique le dimanche. Un événement qui se déroulera sur le domaine de l'acteur à Riceboro, en Géorgie, rapportait le site TMZ le mois dernier.

Des informations concernant la tenue que le chanteuse de 53 ans devrait porter pour l'occasion ont également été dévoilées : elle devrait opter pour une robe Ralph Lauren sur mesure fabriquée en Italie. "Le magazine Vogue devrait documenter son parcours de mode pour le week-end", rapporte également Page Six, qui explique que cette fête de mariage sera par conséquent "digne des pages de Vogue". "Tout tournera autour de Jennifer Lopez. Ben Affleck veut que toute l'attention soit sur elle pour leur grand jour" a précisé une source au média.

Nouveau souffle

Ce dernier révèle également que la liste des invités est gérée par un certain Colin Cowie, qui a déjà produit des événements pour Oprah Winfrey, Michael Jordan et même Jennifer Lopez dans le passé. Page Six mentionne également que d'après certaines sources, des grandes stars telles que Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck (frère de Ben, ndlr) et Drea de Matteo auraient participé à l'élaboration de cette liste. Quoiqu'il en soit, du beau monde est attendu pour ce mariage.

Pour rappel, les deux tourtereaux avaient affolé la toile l'an passé, après s'être redonnés une seconde chance alors qu'ils avaient déjà vécu une idylle au début des années 2000 (ils s'étaient même fiancés) avant d'y mettre fin en 2004. Mais depuis qu'ils se sont rabibochés, ils filent le parfait amour et forment une jolie famille recomposée. Ils se sont fiancés une seconde fois en avril dernier, avant de cette fois-ci concrétiser cet acte par un mariage dans une chapelle de Las Vegas en Juillet. Dans la foulée, ils s'envolaient direction Paris pour vivre leur lune de miel dans la ville la plus romantique du monde selon certains.

À noter que pendant leur longue pause, ils sont tout deux allés voir ailleurs puisque Jennifer Lopez a vécu plusieurs relations dont une prétendue liaison avec Drake , tandis que Ben Affleck avait épousé Jennifer Garner . Mais leur amour a finalement été plus fort que tout. Un scénario digne d'un film Hollywoodien !