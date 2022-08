Diaporama : Jennifer Lopez et Ben Affleck vont se dire oui... encore ! Un mariage qui s'annonce XXL !

Jennifer Lopez et Ben Affleck vont se dire oui... encore ! Un mariage qui s'annonce XXL !

Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent l'hôtel Crillon avec violet pour aller déjeuner dans un restaurant lors de leur lune de miel à Paris.

Ben Affleck et sa fiancée Jennifer Lopez partent main dans la main après un long déjeuner au Country Mart de Brentwood, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 23 avril 2022.

Jennifer Lopez poste la préparation de son mariage avec Ben Affleck sur ses réseaux sociaux. Jennifer et Ben se sont mariés à la "A Little White Chapel" à Las Vegas le 16 juillet 2022.

Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) ont déjeuné au restaurant "Loulou" avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme le jour du 53ème anniversaire de J.Lo lors de leur lune de miel à Paris le 24 juillet 2022.

Ben Affleck et Jennifer Lopez à Paris.

Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

Ben Affleck et Jennifer Garner sont allés prendre le petit déjeuner ensemble à Santa Monica. Un an après leur séparation, Jennifer Garner et Ben Affleck n'ont toujours pas entamé de procédure de divorce... Le 26 septembre 2016