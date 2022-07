Mariage de Jennifer Lopez : ses robes de mariée et son alliance dévoilées !

Les cris de joie (les nôtres en premier) ont retenti aux quatre coins du monde en apprenant que Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient mariés ce samedi 16 juillet, trois mois après leurs fiançailles et 18 ans après les premières, finalement annulées. Les tourtereaux ont pris la direction d'une chapelle de Las Vegas pour unir leurs destins : "On l'a fait ! L'amour est beau. L'amour est bon. Mais l'amour est aussi patient. 20 ans de patience. Et c'est exactement ce que l'on voulait. Hier soir, nous sommes partis pour Las Vegas, nous avons fait la queue pour obtenir un certificat de mariage avec 4 autres couples qui avaient fait le même voyage que nous. (...) C'était le plus beau mariage que l'on pouvait imaginer. Celui dont nous avions rêvé il y a très longtemps et celui que nous avons finalement rendu possible" a écrit la chanteuse sur son site.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont donc enfin mari et femme. Alors pour un tel événement, la bombe latine de 52 ans a mis les petits plats dans les grands. S'ils étaient en petit comité, la maman d'Emme et Max a tenu à être renversante pour son futur mari. Et le pari est réussi ! Deux robes avaient été prévues pour l'occasion : l'une très classique, blanche, sans manche au col rond, l'autre plus décolleté, aux manches longues en dentelle, rappelant le voile qu'elle portait dans ses cheveux.