Mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez : son frère Casey plante la cérémonie, une brouille en jeu ?

Un message gentil pour l'actrice et chanteuse qui pourrait apaiser les choses, quoiqu'il n'y ait absolument aucun mot pour son frère. Un réel signe de tensions ? Dans la partie commentaires, ses fans préfèrent quant à eux penser à un problème d'emploi du temps et parlent de rumeurs infondées... En tout cas, ni lui, ni sa compagne Caylee Cowan, 24 ans, ni ses deux fils Indiana (18 ans) et Atticus (14 ans) n'avaient fait le déplacement.

Et ils n'étaient pas les seuls, puisque très peu de VIP étaient présents pour le mariage. Matt Damon , le meilleur ami de l'acteur depuis plus de 20 ans, n'a pas loupé ce grand jour, mais ce n'est pas le cas de Jennifer Garner : l'actrice, mère des trois enfants de Ben Affleck, a refusé en bloc de se rendre à leur union. Les ados, quant à eux, étaient bien là : Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans, étaient vêtus de blancs, tout comme Max et Emme, 14 ans, les jumeaux de la chanteuse.