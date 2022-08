Mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck : première photo de J.Lo dans sa robe complètement folle !

Main dans la main, les larmes aux yeux et toujours très tendres l'un envers l'autre depuis leurs retrouvailles (20 ans après leurs premières fiançailles en 2003), Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont dits "oui" dans la demeure de 8,9 millions de dollars de l'acteur située en Géorgie. Ils étaient accompagnés de leurs enfants respectifs (Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Sam, 11 ans, fruits de l'amour entre Ben et Jennifer Garner) et des jumeaux Max et Emme (14 ans, nés du mariage de J.Lo et deMarc Anthony). Invitée au mariage, Jennifer Garner était absente et a indiqué avoir des obligations professionnelles au Texas.

Un feu d'artifice tiré était prévu pour conclure la soirée, et des trolleybus de Savannah ont été photographiés entrant dans la propriété pour les invités du couple. Pour rappel, les Bennifer se sont déjà unis lors d'un mariage discret à Las Vegas en juillet 2022.

Pour rappel, le couple a déjà dû faire face à des problèmes imprévus lors des préparatifs du mariage, notamment lorsque la mère d'Affleck, Christopher Anne Boldt, est tombée du quai et a été hospitalisée d'urgence pour une blessure au bras.