Ben Affleck invite son ex à son mariage avec Jennifer Lopez... et elle n'a pas (du tout) envie d'y assister !

Inviter son ex-femme à son mariage, un pari osé ? Certainement pas pour Ben Affleck (50 ans) qui n'a pas hésité à inviter son ex Jennifer Garner (50 ans) à son mariage avecJennifer Lopez (52 ans). Ce n'est pas pour autant que l'actrice du film Alias a accepté, loin de là ! Selon Hollywood Life, la maman de Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Sam, 11 ans (fruits de son amour avec Ben Affleck) a ainsi refusé l'invitation en indiquant qu'elle était indisponible car en plein travail sur un gros contrat au Texas (alors que le mariage des Bennifer est organisé dans l'état de Géorgie). Alors, vrai contrat ou excuse bidon ?

Jennifer Garner aurait "souhaité le meilleur" aux mariés et serait "totalement favorable à la présence de ses enfants" au mariage, précise le site. "Jennifer Garner travaille d'arrache-pied sur un projet au Texas et n'assistera pas à la célébration du mariage, mais elle soutient totalement la présence de ses enfants et est très positive en général sur toute la question. Il n'y a rien de plus important pour elle que le bonheur de ses enfants, donc le fait qu'ils se sentent bien accueillis, à l'aise et qu'ils aient tissé des liens avec J.Lo et ses enfants est la meilleure chose qu'elle puisse demander.", a déclaré la source. Selon le site, "Ben Affleck considérera toujours Jennifer comme sa famille, alors bien sûr, il l'a invitée".

La grande fête aura lieu dans la maison de Ben, dans la ville côtière de Riceboro, en Géorgie, juste à côté de Savannah. La cérémonie commence le 20 août 2022 et un barbecue familial devrait être organisé le lendemain. Les parents de Ben et ses trois enfants ont déjà été aperçus en Géorgie. La mère de Jennifer, Guadalupe, sa soeur Lynda et ses enfants Max et Emme (fruits de son amour avec Marc Anthony) sont également présents.

Malheureusement pour les amoureux mariés - qui se sont unis une première fois à Las Vegas le 16 juillet - un accident a perturbé leurs préparatifs de mariage le 19 août 2022. La mère de l'acteur, Christopher Anne Boldt alias Chris se serait coupé la jambe en tombant d'un quai. Retrouvée inconsciente, elle a été transportée à l'hôpital de Savannah. Heureusement, elle est finalement rapidement sortie de l'établissement en fauteuil roulant et pourra donc (on l'espère !) assister au mariage de son fils.