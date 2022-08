Jennifer Lopez, son mariage ruiné : la mère de Ben Affleck salement blessée, tout le monde finit à l'hôpital

Quand des préparatifs de mariage tournent au drame. Alors que Jennifer Lopez et Ben Affleck, fraîchement mariés à Las Vegas le 16 juillet, préparaient dignement leur second mariage en Géorgie prévu ce samedi 20 août, un incident inattendu s'est produit la veille du grand jour.

En effet, ce vendredi 19 août dans la propriété Riceboro de Ben Affleck en Géorgie, une ambulance est arrivée à la suite d'une chute de la mère de l'acteur, Christopher Anne Boldt alias Chris (Voir le diaporama). Le Daily Mail rapporte que la senior s'est coupée la jambe en tombant d'un quai. Après une alerte de son fils Ben qui l'a retrouvée inconsciente, Chris a été transportée à l'hôpital de Savannah. Ben Affleck, dépité, s'est illico rendu au chevet de sa maman à l'hôpital en compagnie de sa moitié. La mère de Ben Affleck a dû ensuite quitter l'hôpital en fauteuil roulant et quelques points de suture. Espérons que cette douloureuse mésaventure ne ruine pas la suite des festivités qui s'annoncent grandiose !

La maman de Jennifer Lopez, Guadalupe Rodriguez présente au mariage

Cet incident néanmoins sans gravité, a plombé l'ambiance des festivités du mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck à Los Angeles. Les invités, y compris la maman de Jennifer, Guadalupe Rodriguez âgée de 76 ans, étaient venus nombreux dans la propriété de Riceboro pour les répétitions. Toutefois, selon le Daily Mail, les deux quinquagénaires devraient célébrer leur union comme prévu ce samedi avant un barbecue familial ce dimanche. Parmi les invités il y aurait entre autres le frère de Ben Affleck, Casey, Matt Damon, Jimmy Kimmel et Drea de Matteo, amie de longue date de Jennifer Lopez. Selon Le Mirror , c'est le podcasteur et coach de vie des célébrités Jay Shetty qui célèbrera l'union. Le média indique également que JLo porterait une robe de mariée Ralph Lauren cousue en Italie. Le coût du mariage est estimé à 8 millions de dollars (soit 8 millions d'euros) ! Espérons que l'esprit sera à la fête et que cet incident sera derrière eux !