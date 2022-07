Ben Affleck saoulé à Paris : cette vidéo qui fait le buzz

Ben Affleck s'est envolé pour Paris il y a quelques jours pour s'offrir une lune de miel inoubliable avec Jennifer Lopez. Le couple, marié depuis le 16 juillet 2022, arpente depuis les rues de la ville de l'amour en compagnie de leurs enfants respectifs, Violet et Seraphina, fruits de son amour avec Jennifer Garner mais aussi Max et Emme, les jumeaux de J-Lo et Marc Anthony. Si le fils de l'acteur Samuel brille par son absence, Seraphina et Emme, elles, affichent leur complicité. La sororité est de mise entre les deux adolescentes.

Mais forcément, les déjeuners chez Cyril Lignac, le shopping chez Hermès et Micromania, ou encore la visite du Louvre, ce sont des activités qui épuisent. D'autant plus avec quatre ados. Et Ben Affleck a bien eu du mal à cacher sa fatigue alors que des fans le sollicitaient pour des photos. Une vidéo qui n'a pas mis longtemps à devenir virale sur laquelle on le voit enchaîner les selfie avec une mine agacée. Saoulé, il n'arrive pas à se forcer à sourire mais prend quand même le temps de faire les photos avec ses fans.

Seraphina et Emme, soeurs complices et lookées

Le 26 juillet, le couple était aperçu à la sortie du Crillon, l'hôtel où ils séjournent à Paris, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fois-ci auprès de sa nouvelle épouse, Ben Affleck affichait un large sourire. Le bonheur est palpable pour les amoureux qui se sont retrouvés des années après une première rupture, en 2004. Et cerise sur le gâteau, leurs enfants respectifs semblent en parfaite harmonie.