Jennifer Lopez dévoile une sublime photo de sa tenue lors de son mariage avec Ben Affleck

Jennifer Lopez a sorti le grand jeu, samedi 20 août 2022, à l'occasion de son mariage avec l'acteur Ben Affleck. La chanteuse de 53 ans avait opté pour une longue robe sirène blanche moulante à volants signée Ralph Lauren. À cette tenue était venu s'ajouter un gigantesque voile en dentelle, s'étirant sur plusieurs mètres. Coiffée avec une ponytail basse plaquée, de quoi faire tenir son voile, l'interprète de On the floor portait également une magnifique paire de boucles d'oreilles ainsi qu'un sublime bouquet dans les tonalités blanches (elle était parfaitement assortie au smoking blanc et au noeud papillon noir de son chéri).

Un look à couper le souffle, que la diva américaine a dévoilé à ses abonnés ce mardi sur son compte Instagram. On y trouve un magnifique cliché de son voile, le regard perçant, avec pour légende : "Pour avoir un aperçu du mariage vas sur OnTheJLo.com (site web où sont répertoriées toutes les informations la concernant)". "La mariée la plus parfaite le jour le plus parfait", a commenté l'influenceuse Mariel Haenn (276k Followers sur Instagram). Les abonnés de la chanteuse ont également plébiscité son look. Le mot "Reine" est notamment beaucoup revenu dans les commentaires.