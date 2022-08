Ben Affleck marié à Jennifer Lopez : on sait pourquoi son frère Casey n'est pas venu à la cérémonie

Ben Affleck - qui a épousé Jennifer Lopez le 20 août dernier au terme d'une cérémonie spectaculaire - aura été privé de son frère Casey pour ce grand jour puisque celui-ci a décidé de décliner l'invitation. La raison ? La star du film Manchester by the Sea devait emmener son fils Atticus à un entraînement de football, indique Page Six. Le lendemain, il se rattrapait, en quelque sorte, de son absence en rendant hommage à son frère et l'actrice sur son compte Instagram.

"Les bonnes choses valent la peine d'être attendues. Aux rebondissements, aux nouveaux départs et à la découverte de nouveaux réservoirs d'amour. Bienvenue dans la famille. Préparez-vous à de vrais dysfonctionnements ! Je plaisante. Je plaisante. Jen, tu es une perle. On t'aime tellement !!!" écrivait-il en partageant un cliché du couple datant de leur première idylle au début des années 2000 (ils s'étaient rabibochés l'année dernière).