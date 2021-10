Seal : Avec sa fille Leni (17 ans), ils osent la même manucure !

Une véritable bombe ! À 17 ans, Leni Klum a foulé le tapis rouge de la première du film Netflix The Harder They Fall à Los Angeles avec son célèbre papa, Seal. Adoptée en 2005 par le chanteur, la fille de l'homme d'affaires italien Flavio Briatore et du mannequin germano-américain Heidi Klum est apparue avec une robe glitter noire très sexy (et très courte). De son côté, Seal était très élégant avec une redingote noire et une cravate assortie à motifs. Détail qui a toute son importance, il a décidé de porter le même vernis à ongles rouge que sa fille se pliant ainsi à la nouvelle mode du #Malepolish. Un papa décidément très tendance !

Souriant, l'ex d'Heidi Klum semblait particulièrement fier de sa fille. Très proche de l'interprète du titre Love's Divine, la jolie blonde l'a enlacé tendrement sur le red carpet. Lors de cet événement, la soeur de Lou (12 ans), Henry (16 ans) et Johan (14 ans) est également venue avec son petit-ami Aris Rachevsky, un joueur de hockey de 18 ans.

Récemment, la jeune femme a fait ses débuts en tant que mannequin en posant sur la couverture du magazine Vogue pour le numéro de janvier/février 2021. Par le passé, Leni a également fait la couverture du magazine Glamour et a participé à la Fashion Week de Berlin notamment au défilé Dolce & Gabbana Alta Moda en août dernier.

Divorcée de Seal depuis 2014 et mariée à Tom Kaulitz depuis 2019, Heidi a confié ses inquiétudes concernant l'avenir de sa fille Leni dans le monde du mannequinat au magazine People : "J'ai toujours pensé qu'elle était trop jeune. Avec son père, nous avons toujours décidé de ne pas les encourager à travailler dans la mode. Mais elle est grande maintenant. Elle conduit une voiture, elle a 16 ans, alors je me suis dit que si elle veut vraiment travailler dans ce milieu, elle peut si c'est vraiment ce qu'elle veut".