Mariage fastueux de Jennifer Lopez et Ben Affleck : robes sublimes, lune de miel à Paris et grosses galères

Galères etc.

Jennifer Lopez avait confié sur son site On the JLo les problèmes de dernière minute liés à leur mariage : la pluie tous les jours de la semaine, les grosses chaleurs et les insectes qui vont avec, une intoxication alimentaire en début de semaine pour tous les invités... Mais le plus problématique a certainement été l'accident de la mère du marié. La senior s'est coupée la jambe en tombant d'un quai. Après une alerte de son fils Ben qui l'a retrouvée inconsciente, elle a été transportée à l'hôpital de Savannah. La mère de Ben Affleck a dû ensuite quitter l'hôpital en fauteuil roulant et quelques points de suture. Enfin, certains ont brillé par leur absence, comme le célèbre frère de Ben, Casey Affleck. Il a toutefois transmis via Instagram toutes ses félicitations à son aîné et sa femme.

Comme toute noce et malgré les moyens des deux vedettes hollywoodiennes, l'union des Bennifer ne pouvait pas être impeccable, et c'est ce qui la rend encore plus belle ! Longue vie aux amoureux qui ont le bonheur de réécrire ce chapitre de leur vie amoureuse. Si ça, ce n'est pas un pitch de comédie romantique...