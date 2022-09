Mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck : encore de nouveaux looks révélés, photos inédites !

L'héroïne du film au titre bien trouvé, Marry Me, a partagé des photos des looks qu'elle portait avant et après la cérémonie dans l'impressionnante propriété de Ben Affleck près de Savannah. Pour le dîner de répétition, la sublime actrice de 53 ans a misé sur le glamour avec une robe aux broderies dorées et au décolleté plongeant, associée à d'immenses talons. Quant au traditionnel brunch post-mariage, la diva a porté une robe bustier rayée bleu, maxi échancrée et associée à des sandales à talons. Elle a réussi son look champêtre-chic ! Des styles qui ont donc complété celui de ses trois robes blanches pour le jour J, toutes signées de son créateur fétiche Ralph Lauren, qui vient, comme elle, du Bronx.

Avant cette fête fastueuse en Géorgie avec leur famille - mais sans des membres importants comme le frère de Ben, Casey Affleck -, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont échangé leurs voeux en toute intimité à Las Vegas le 18 juillet. A cette occasion, la mariée affichait une tenue moins impressionnante mais superbe : une robe sans manches Alexander McQueen. "J'avais cette robe depuis des années, je la gardais précieusement et maintenant je la porte pour mon mariage", avait-elle raconté sur son site Internet. Si les festivités étaient plus réduites, elle avait toutefois pris soin d'apporter une seconde tenue, signée Zuhair Murad. Puis, ils ont partagé en famille une lune de miel à Paris.

Jennifer Lopez et Ben Affleck avaient commencé une belle idylle en juillet 2002 et s'étaient fiancés quelques mois plus tard, en novembre. Face à la surmédiatisation de leur couple, ils avaient fini par rompre. C'est presque vingt ans après que les amoureux se sont retrouvés. Au magazine People, J.Lo avait confié : "C'est un beau dénouement que les choses se soient passés comme cela à un moment de nos vies où nous pouvons vraiment appréciés les choses." Le valeureux soldat de Pearl Harbor avait demandé en mariage son dulcinée au mois d'avril dernier à l'aide d'une bague sertie d'un diamant vert, une couleur très symbolique pour elle.

S'ils écrivent un nouveau chapitre de leur vie amoureuse, chacun a déjà une longue histoire derrière et a fondé une famille. Jennifer Lopez est devenue maman des jumeaux Max et Emme nés en 2008 de son mariage avec Marc Anthony. Ben Affleck est lui papa de trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Samuel, 10 ans que l'acteur-réalisateur a eus avec sa célèbre ex-femme Jennifer Garner.

Jennifer Lopez prend soin de dévoiler des images de son mariage afin d'être maîtresse des instants qu'elle veut partager avec le public. Cependant, elle n'a pas pu empêcher certaines fuites, ne cachant pas alors sa colère.