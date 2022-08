Jennifer Lopez : Une vidéo de son mariage avec Ben Affleck fuite... elle est furax !

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés, samedi 20 août 2022, à l'issue d'une magnifique cérémonie qui s'est déroulée dans la demeure de l'acteur située en Géorgie et estimée à 8,9 millions de dollars. La chanteuse avait sorti le grand jeu pour l'occasion, en se parant d'une longue robe sirène blanche moulante à volants signée Ralph Lauren et d'un gigantesque voile en dentelle, s'étirant sur plusieurs mètres.

Elle était coiffée avec une ponytail basse plaquée, de quoi faire tenir son voile et portait aussi une ravissante paire de boucles d'oreilles ainsi qu'un adorable bouquet dans les tonalités blanches. À noter qu'elle était parfaitement assortie au smoking blanc et au noeud papillon noir de son chéri). Une tenue qu'elle a partiellement dévoilée à ses abonnés sur Instagram, en les invitant à se rendre sur le site "OnTheJLo.com" pour avoir plus de contenus concernant son actualité mais également cette union.

"Merci de vous soucier de vous"

Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est la fuite d'une vidéo de son mari en train de s'amuser, "vendue" au site TMZ. "Cela a été pris sans autorisation. Point final. Et celui qui l'a fait a profité de notre moment privé. Je ne sais pas d'où vous l'obtenez tous, car nous avions un NDA (accord de confidentialité) et demandé à tout le monde de ne rien partager de notre mariage. C'est notre choix de partager. Tout ce que je publie en privé est OnTheJLO et c'est pour le partager avec mes fans. Ce que je ferai quand je serai prêt à le faire. Cela a été volé sans notre consentement et vendu pour de l'argent. Merci de vous soucier de vous, je vous aime" s'est-elle plaint sur son compte Instagram.

Pour rappel, les deux tourtereaux ont enflammé la toile l'an dernier après s'être redonné une chance alors qu'ils avaient déjà vécu une idylle au début des années 2000 avant de se séparer en 2004. "C'est une belle histoire d'amour que nous ayons pu avoir une deuxième chance" confiait la star au magazine People en février dernier. Depuis, ils auraient acheté une maison ensemble à Beverly Hills, selon le site américain TMZ, et se sont mariés une première fois en juillet à Las Vegas avant de partir en lune de miel à Paris et donc de remettre le couvert en Géorgie chez l'acteur. L'amour, le vrai !