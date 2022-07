Ben Affleck : En manque de son fils unique Samuel, il le retrouve (enfin) pour un tête à tête

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fini leur lune de miel magique à Paris. Le couple, fraîchement marié à Las Vegas le 16 juillet dernier, est de retour aux États-Unis où il s'apprête à démarrer sa nouvelle vie quotidienne. Et si les deux stars ont pu profiter pleinement de leurs enfants respectifs, présents lors de cette lune de miel, Max et Emme, les jumeaux de 14 ans qu'a eus la chanteuse avec Marc Anthony, Violet, 16 ans et Seraphina, 13 ans, filles nées de la relation entre Ben Affleck et Jennifer Garner, l'un d'eux manquait à l'appel : Samuel Affleck.

En manque de son fils unique, Ben Affleck s'est empressé de le retrouver à peine après avoir posé les pieds sur le sol américain. C'est ainsi que l'acteur de Gone Girl a été photographié en voiture avec son fils de 10 ans, ce jeudi 28 juillet 2022, à Los Angeles. Violet et Seraphina ont dû retrouver avec bonheur leur célèbre maman pendant que le comédien de 49 ans s'offrait un moment père fils. L'adolescent blondinet a déjà un profil qui n'est pas sans rappeler celui de son père.

Si Samuel Affleck n'était pas à Paris avec toute la famille recomposée, c'est qu'il est resté auprès de sa maman Jennifer Garner. Mère et fils ont passé du temps ensemble et ont partagé quelques goûters entre deux câlins et cours du sport du petit garçon. Il pourra sûrement écouter le récit de ses soeurs de ce séjour idyllique qu'elles viennent de vivre grâce à leur père. Jennifer Lopez et Ben Affleck ne se sont en effet rien refusés durant cette lune de miel.

Une famille recomposée, un clan uni

Entre deux séances de shopping chez Sephora, Hermès et même Micromania, tout le clan s'est restauré dans les plus belles adresses de Paris, comme Chez Loulou, la brasserie Lipp ou Aux prés de Cyril Lignac, et ont visité les lieux de culture incontournables qui sillonnent la ville, du Louvre au musée de l'Orangerie. Et tout ce petit monde s'entend à merveille. "Le fait que ses enfants (ceux de Ben Affleck, NDLR) aient tous été accueillants envers Max et Emme a aussi aidé, car ils sont tous devenus rapidement amis, a confié une source à Hollywood Life. Ben a développé un lien exceptionnel avec Max et il est important pour JLo que ce dernier ait une figure masculine dans sa vie, car cela lui donne un sentiment de sécurité."